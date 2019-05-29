Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası - KOCAELİ

Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nın "küçükler" kategorisinde erkeklerde Galatasaray, kızlarda Eczacıbaşı şampiyonluğa ulaştı.Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun "küçükler" kategorisinde çeşitli şehirlerden 64 takım mücadele etti.Erkeklerde Galatasaray birinciliği elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci, Ziraat Bankası üçüncü oldu.Kızlarda ise Eczacıbaşı şampiyonluğa ulaşırken, ikinci sırada yer alan VakıfBank'ı Galatasaray takip etti.Dereceye giren takımların ödülleri, final müsabakalarının ardından törenle takdim edildi.Bu yıl dördüncüsü organize edilen şampiyona, 8-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek "yıldız" kategorisi karşılaşmalarıyla devam edecek.