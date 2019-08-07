Voleybol altyapıyla güçleniyor

Bursa'da her çocuğa sporla ulaşmayı ve sporu tabana yaymayı misyon edinen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 'sporcu üretici' kimliğiyle tüm Bursa'yı kucaklıyor. Voleybol branşında kız ve erkek altyapı çalışmaları Fethiye Spor Kompleksi'nde devam ediyor. Voleybol oynamak isteyen her çocuğa kapılarının açık olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Mestan, en doğru kondisyonla yetişen disiplinli sporcuları Bursa'ya kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde voleybol branşının önemli olduğunu belirten Mestan, "Kızlar kategorisinde A takımımız olmadığı için altyapımızdan ayrılmak isteyenler oldu. Ayrılmak isteyenler için hangi takım ya da hangi şehir uygunsa oraya gitmeleri için yardımcı olacağımızı belirttik. Bonservislerini verdik, bunu kamuoyu ile paylaştık. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde 2 yıldır, A takım düzeyinde yarışmacı kız takımımız yok ama altyapıda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kapılarımız her zaman voleybol oynamak isteyen herkese açık. Spor okullarımızda voleybol oynamak, hazırlık gruplarımızla çalışmak, mini, midi, yıldız ve genç takımlarımızda oynamak isteyen herkes gelebilir. Geniş bir altyapı çalışmamız var" diyerek, gençlerin profesyonel antrenörler Özer Özger, Furkan Uğur, Miray Gürler ve Şevval Pervane ile çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

"VOLEYBOL, VOLEYBOLDUR"

Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak Bursa'da erkek voleybolunu yaygınlaştırmak istediklerini ve geçen sezonla birlikte erkek altyapı grubunda da yapılanmaya gittiklerini hatırlatan Mestan, "Bursa'da voleybol denilince akla kadın voleybolu geliyordu. Kadın voleybolu ve erkek voleybolu diye ayırmanın bir anlamı yok. Voleybol, voleyboldur. Eğer voleybol sevginiz ve oynama isteğiniz varsa bunu yapabilirsiniz. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde daha önce erkekler ile ilgili çalışma yapılmamıştı. Kızlar ve erkeklerde altyapıdan sporcu yetiştiriyoruz. Yeni kurulan erkek altyapımıza da özen göstererek yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

A takım seviyesindeki erkek voleybol takımının geçen yıl şampiyon olarak Efeler Ligi'ne yükseldiğini hatırlatan Mestan, "Bu seviyede oynayacak sporcular yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bursa'daki tüm okullarımızı tarıyoruz. Erkek grubumuzda da işi tamamen voleybol antrenörlüğü olan dört profesyonelle çalışıyoruz. Hasan Kurter, Gökhan Bahar, İbrahim Aktay ve Güner Karakaya hocalarımız çocuklarımızı yetiştirmek adına büyük emek harcıyorlar. A takım baş antrenörümüz Fazıl Demirci de bu ekipten sorumlu. Kendisinin tecrübesinden bu alanda da faydalanıyoruz. Antrenörlerimizle, altyapı sporcularımızı en doğru şekilde Bursa'ya kazandırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Zaman zaman eleştirilerle karşılaştıklarını dile getiren Mestan, eleştirilere ve eleştirenlere saygı duyduklarını ve her fikre açık olduklarını söyledi. Voleybolda Bursa'da var olan bir eksikliği gidermeye çalıştıklarını anlatan Mestan, altyapıdan yetişen voleybol kız takımıyla ileride bölgesel lig veya üst yarışma gruplarına katılım sağlayabileceklerini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü erkek altyapı antrenörü Hasan Kurtar da hedeflerinin A takım seviyesine sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün Erkek takımın kurulmasıyla altyaş takımları ve spor okullarına yoğunluk olduğunu söyleyen Kurter, "Sporcu velilerimizden bizlere büyük destek var. Yaz dönemi olmasına rağmen onlar da çocukların istikrarını sağlanması adına bizlere yardımcı oluyorlar. Okul döneminde antrenmanları çocuklarımızın eğitimlerine göre planlıyoruz. A takımımızın oluşması ve Efeler Ligi'ne yükselmesiyle çocuklarla ailelerinin de voleybola ilgileri arttı. Bizim amacımız iyi ve kaliteli sporcular yetiştirmektir. Çalışmalarımız bu yönde... A takıma oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Çocuklar da kendilerine A takımda yer almayı hedef koyuyorlar" açıklamasını yaptı.

Kız altyapı takımları antrenörü Özer Özger ise "Altyapıdan yetişen kızlarımızın kulübümüze güveni var. Yarışmacı ve hazırlık gruplarımız var. 90 lisanslı sporcumuzun yanında 240 kız çocuğumuz spor okullarımızda eğitim alıyor. İyi sporcular yetiştirmek ve yetiştirdiğimiz sporcularla başarılar kazanmak istiyoruz" dedi.