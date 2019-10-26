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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Demiröz, Seçkin YenerGalatasaray HDI Sigorta: Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Emre Savaş, Melih Sıratca, Yasin Aydın (Burak Mert, Muzaffer Yönet, Ertuğrul Metin)İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Kovalev, Turgay...

26.10.2019 16:26Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz, Seçkin Yener
Galatasaray HDI Sigorta : Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Emre Savaş, Melih Sıratca, Yasin Aydın (Burak Mert, Muzaffer Yönet, Ertuğrul Metin)
İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Kovalev, Turgay Doğan (Özgür Türkmen, Bertuğ Öndeş, Mert Güneş, Emre Tayaz, Berke Sağır, Berkan Bozan)
Setler: 25-19, 25-19, 25-23
Süre: 80 dakika (25,24,31)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.

Burak Mert, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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