Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol
Vestel Venus Spor
Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)
Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Firkal Julius, Bedirhan Bülbül, Chernokozhev (Alperay Demirciler, Semih Çelik)
Setler: 25-20, 25-16, 18-25, 25-20
Süre: 109 dakika (28, 25, 27, 29)
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Efeler Ligi 2019-2020 sezonu ilk hafta mücadelesinde Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti.
Arkas Spor'da geçen sezondan cezası bulunan antrenör Glenn Hoag takımın başında yer almadı.