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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin DaneriBursa Büyükşehir Belediyespor: Leonardo, Hüseyin Koç, İbrahim Başaran, Alisson, Sharifi, Cansın Hacıbekiroğlu (Hüseyin Şahin, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Esat Dalgıç, Metin Durmuş, Boğaçhan Mehmet Zambak)Arhavi Voleybol: Murat...

27.10.2019 19:10Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin Daneri
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Leonardo, Hüseyin Koç, İbrahim Başaran, Alisson, Sharifi, Cansın Hacıbekiroğlu (Hüseyin Şahin, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Esat Dalgıç, Metin Durmuş, Boğaçhan Mehmet Zambak)
Arhavi Voleybol : Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins, Görkem Sertel (Mehmet Özbek, Fatih Cihan, Umut Şahin, Berk Özbek, Burhan Zorluer)
Setler: 33-31, 25-19, 29-27
Süre: 48, 29, 43 (120 dakika)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Hüseyin Şahin, voleybol, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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