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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Salim BekdaşZiraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Silva, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Enaboifo, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Berkan Eryüz, Caner Pekşen...

27.10.2019 19:32Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Salim Bekdaş
Ziraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Silva, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Enaboifo, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Berkan Eryüz, Caner Pekşen (Beytullah Hatipoğlu, Uğur Güneş, Ahmet Umur Şahin, Emre Berat Fırat, Ekrem Caner Çiçekoğlu)
Setler: 25-11, 25-13, 25-18
Süre: 68 dakika (21, 22, 25)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Emin Gök, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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