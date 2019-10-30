Haberler » Spor » Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ArhaviHakemler: Erol Akbulut, Gürhan GülArhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins, Görkem Sertel (Mehmet Özbek, Umut Şahin, Berk Özbek, Salih Özdemir)Ziraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Silva, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuelo...

30.10.2019 20:04Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Arhavi
Hakemler: Erol Akbulut, Gürhan Gül
Arhavi Voleybol : Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins, Görkem Sertel (Mehmet Özbek, Umut Şahin, Berk Özbek, Salih Özdemir)
Ziraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Silva, Halil İbrahim Yücel, Koray Şahin, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar, Cafer Kirkit, Muhammed Ertuğrul, Ümit Demir)
Setler: 25-27, 22-25, 18-25
Süre: 111 dakika (42, 34, 35)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Ziraat Bankası, Salih Özdemir, Mehmet Özbek, voleybol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:54 Basketbolda maçın ardından
22:50 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
22:46 Basketbol: ULEB Avrupa Kupası
22:42 Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
22:34 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
22:27 Feyenoord'da Advocaat dönemi
22:24 Türkiye Güreş Federasyonundaki seçimin iptali kararı kaldırıldı
30.10.2019 22:55:04