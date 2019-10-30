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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: İnegölHakemler: Sadettin Deneri, Yasin Okumuşİnegöl Belediyespor: Uriarte, Oğuzhan Doğruluk, Kovalev, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Yunus Emre Tayaz (Berkan Bozan, Efe Er, Turgay Doğan, Özgür Türkmen, Ali Berke Sağır, Mert Nevzat Güneş, BurakhanTosun)Bursa Büyükşehir Belediyespor: İbrahim...

30.10.2019 22:14Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: İnegöl
Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş
İnegöl Belediyespor: Uriarte, Oğuzhan Doğruluk, Kovalev, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Yunus Emre Tayaz (Berkan Bozan, Efe Er, Turgay Doğan, Özgür Türkmen, Ali Berke Sağır, Mert Nevzat Güneş, BurakhanTosun)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Ersin Başaran, Pinheiro, Cansın Hacıbekiroğlu, Hüseyin Koç, Sharifi, Martins Melo (Mehmet Boğaçhan Zambak, Metin Durmuş, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Hüseyin Şahin)
Setler: 25-21, 25-27, 20-25, 19-25
Süre: 123 dakika (28, 36, 29, 30)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

Sigorta, EFE, Spor

Kaynak: AA

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