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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Bilal ÇağlarSpor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Okello, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Gelinski, Hasan Hüseyin Mermer)Arhavi Voleybol: Fatih Cihan, Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins...

03.11.2019 15:34Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Bilal Çağlar
Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Okello, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Gelinski, Hasan Hüseyin Mermer)
Arhavi Voleybol: Fatih Cihan, Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins (Mehmet Özbek, Görkem Sertel, Hamdi Erkan, Fikri Berber)
Setler: 25-14, 25-18, 25-19
Süre: 79 dakika (23, 27, 29)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Spor Toto, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Spor

Kaynak: AA

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