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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bektaş, İbrahim ÜnalZiraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Escobar, Cafer Kirkit, Koray Şahin, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar)İnegöl Belediyespor: Yunus Emre Tayaz, Kovalev, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Uriarte (Berkan Bozan, Bertuğ Öndeş, Turgay...

03.11.2019 18:02Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, İbrahim Ünal
Ziraat Bankası: Poglajen, Emin Gök, Escobar, Cafer Kirkit, Koray Şahin, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar)
İnegöl Belediyespor: Yunus Emre Tayaz, Kovalev, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Uriarte (Berkan Bozan, Bertuğ Öndeş, Turgay Doğan, Nevzat Mert Güneş, Burakhan Tosun, Ali Berke Sağır)
Setler: 25-15, 25-13, 25-20
Süre: 74 dakika (26, 24, 24)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankası, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Spor

Kaynak: AA

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