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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Bülent Bozkurt, Ali İhsan GözüBursa Büyükşehir Belediyespor: Leonardo, Hüseyin Koç, İbrahim Başaran, Alisson, Sharifi, Cansın Hacıbekiroğlu (Hüseyin Şahin, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Esat Dalgıç, Boğaçhan Mehmet Zambak, Altay Demirci)Halkbank: Samet Faik Güneş,...

03.11.2019 18:30Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Bülent Bozkurt, Ali İhsan Gözü
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Leonardo, Hüseyin Koç, İbrahim Başaran, Alisson, Sharifi, Cansın Hacıbekiroğlu (Hüseyin Şahin, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Esat Dalgıç, Boğaçhan Mehmet Zambak, Altay Demirci)
Halkbank: Samet Faik Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Abdullah Çam (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergün, Rıfat Kantarcıoğlu, Efe Bayram)
Setler: 22-25, 16-25, 18-25
Süre: 33, 27, 32 (92 dakika)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Spor

Kaynak: AA

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