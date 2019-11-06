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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun AlagaşHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tuncay Sevimİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Enaboifo, Caner Çiçekoğlu)Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç,...

06.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:06 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tuncay Sevim
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Enaboifo, Caner Çiçekoğlu)
Arkas Spor : Mustafa Cengiz, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Muhammet Kaya, Mirza Lagumdzija)
Setler: 25-17, 25-16,18-25, 22-25, 17-15
Süre: 124 dakika (24, 24, 25, 29, 22)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk galibiyetini aldı. Arkas Spor ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Arkas Spor, Uğur Güneş, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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