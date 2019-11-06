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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ArhaviHakemler: İsmail Yıldırım, Sema KayıkçıArhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins, Görkem Sertel (Mehmet Özbek, Umut Şahin)Sorgun Belediyespor: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Mehmet Almaz, Centelles, Alfonso (Ramazan Kılıç,...

06.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:58 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Arhavi
Hakemler: İsmail Yıldırım, Sema Kayıkçı
Arhavi Voleybol : Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins, Görkem Sertel (Mehmet Özbek, Umut Şahin)
Sorgun Belediyespor: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Mehmet Almaz, Centelles, Alfonso (Ramazan Kılıç, Yusuf Erdem, Batı Kayhan, Rahmi Çağlar Aksoy, Ali Samet İçmeğiz, Demirhan Durul, Onur Altınkaya )
Setler: 21-25, 25-12, 25-23, 21-25, 15-12
Süre: 155 dakika (32, 24, 36, 31, 32)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Arhavi Voleybol, konuk ettiği Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.

Sorgun Belediyespor, Mehmet Özbek, voleybol, Spor

Kaynak: AA

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