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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Okumuş Sorgun Belediyespor: Arslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilian, Ali İçmeyiz (Ramazan Serkan Kılıç, Batı Kayhan, Demirhan Durul) İnegöl Belediyespor: Uriarte, Turgay Doğan, Burakhan Tosun, Kovalev, Cüneyt Dağcı, Vefa...

10.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:46Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Sorgun

Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Okumuş

Sorgun Belediyespor: Arslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilian, Ali İçmeyiz (Ramazan Serkan Kılıç, Batı Kayhan, Demirhan Durul)

İnegöl Belediyespor: Uriarte, Turgay Doğan, Burakhan Tosun, Kovalev, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Özgür Türkmen, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş, Ali Berke Sağır, Berkan Bozan)

Setler: 25-22, 25-16, 25-21

Süre: 90 dakika (31, 28, 31)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Sorgun Belediyespor, sahasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi.

İnegöl Belediyespor, Sorgun Belediyespor, Sorgun, Spor

Kaynak: AA

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