Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Enaboifo, Emir Öztürk, Abdulsamet Yalçın) Arhavi Voleybol
: Krastins, Görkem Sertel, Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustovsson (Mehmet Özbek, Umut Şahin, Fatih Cihan, Hamdi Erkan, Salih Özdemir)
Setler: 20-25, 25-23, 22-25, 26-24, 19-17
Süre: 146 dakika (25, 28, 33, 30, 30)
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Efeler Ligi'nin 5. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arhavi Voleybol'u 3-2 yendi.