Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent Spor Kaynak: AA
Hakemler: Salim Bektaş, Erhan Alparslan
Halkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergun, Efe Bayram)
Sorgun Belediyespor: Halil İbrahim Kurt, Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Ali Samet İçmegiz, Centelles, Alfonso (Ramazan Serkan Kılıç, Demirhan Durul, Yusuf Erdem, Rahmi Çağlar Aksoy, Batı Kayhan)
Setler: 28-26, 25-21, 27-25
Süre: 89 dakika (31, 27, 31)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank, Sorgun Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.