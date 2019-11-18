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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ArhaviHakemler: Burhan İlhan, Gürhan GülArhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Görkem Sertel, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins (Mehmet Özbek, Burhan Zorluer, Fatih Cihan, Hamdi Erkan, Fikri Berber, Berk Özbek)Arkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit...

18.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:48Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Arhavi
Hakemler: Burhan İlhan, Gürhan Gül
Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Görkem Sertel, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins (Mehmet Özbek, Burhan Zorluer, Fatih Cihan, Hamdi Erkan, Fikri Berber, Berk Özbek)
Arkas : Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Blankenau (Bravo, Burak Çevik, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)
Setler: 23-25, 25-27, 22-25
Süre: 96 dakika (31, 36, 29)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Arkas Spor deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Spor

Kaynak: AA

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