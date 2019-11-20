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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun Hakemler: Bülent Bozkurt, Fatih YaylaSorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Ali Samet İçmeğiz (Ramazan Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Mehmet Almaz, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem, Batı Kayhan, Demirhan Durul)Tokat Belediye Plevne: Gökhan...

20.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:50Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Sorgun

Hakemler: Bülent Bozkurt, Fatih Yayla
Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Ali Samet İçmeğiz (Ramazan Serkan Kılıç, Onur Altınkaya, Mehmet Almaz, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem, Batı Kayhan, Demirhan Durul)
Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Chernokozhev, Cansın Çınar, Julius (Alperay Demirciler, Semih Çelik, Halil Dolaşık, Mert Tetik, Berkant Hızarcı, Ahmet Arslan)
Setler: 25-21, 14-25, 25-19, 26-24

Süre: 130 dakika (29, 28, 33, 40)

Voleybolda AXA Efeler Ligi 7. hafta karşılaşmasında Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

Sigorta, Sorgun, Tokat, Spor

Kaynak: AA

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