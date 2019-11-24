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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Koray YılmazgilHalkbank: Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Efe Bayram, Orçun Ergün)Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins,...

24.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:38Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Koray Yılmazgil
Halkbank: Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Rıfat Kantarcıoğlu (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Efe Bayram, Orçun Ergün)
Arhavi : Murat Yenipazar, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins, Görkem Sertel (Hamdi Erkan, Mehmet Özbek, Burhan Zorluer, Fatih Cihan, Umut Şahin, Salih Özdemir)
Setler: 25-22, 25-11, 25-20
Süre: 76 dakika (29, 21, 26)
AXA Efeler Ligi 8. hafta maçında Halkbank, Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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