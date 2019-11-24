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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel Hakemler: İsmail Yıldırım, Sema KayıkçıTokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Julius, Bedirhan Bülbül, Chernokozhev ( Mert Tetik, Atakan Topal, Anıl Durgut, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı, Ahmet Arslan)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş,...

24.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:08Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Ali Yücel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Sema Kayıkçı
Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Julius, Bedirhan Bülbül, Chernokozhev ( Mert Tetik, Atakan Topal, Anıl Durgut, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı, Ahmet Arslan)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Berat Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı ( Ahmet Umur Şahin, Abdülsamet Şahin, Berkan Eryüz, Ekrem Caner Çicekoğlu, Enaboifo, Emir Kaan Öztürk)
Setler: 21-25, 25-23, 19-25, 20-25
Süre: 118 dakika (32, 30, 28, 28)

Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 8. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Arslan, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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