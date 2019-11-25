Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Deneri
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cansın Hacıbekiroğlu, Hüseyin Koç, Sharifi, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson (Metin Durmuş, Mehmet Bogaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Altay Demirci, Uğur Kılınç)
Ziraat Bankası: Escobar, Cafer Kırkıt, İbrahim Halil Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo, Koray Şahin (Berkay Bayraktar, Selim Demir, Cafer Kırkıt, Enes Atlı, Muhammed Ertuğrul, Yusuf Eken)
Setler: 17-25, 25-21, 25-15, 25-19
Süre: 125 dakika (27,38, 28, 32)
Voleybol AXA Sigorta
Efeler Ligi'nin 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi.