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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Deneri Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cansın Hacıbekiroğlu, Hüseyin Koç, Sharifi, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson (Metin Durmuş, Mehmet Bogaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Altay Demirci, Uğur Kılınç)Ziraat Bankası: Escobar, Cafer...

25.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:02Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Deneri

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cansın Hacıbekiroğlu, Hüseyin Koç, Sharifi, Furkan Dur, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alisson (Metin Durmuş, Mehmet Bogaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Altay Demirci, Uğur Kılınç)
Ziraat Bankası: Escobar, Cafer Kırkıt, İbrahim Halil Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo, Koray Şahin (Berkay Bayraktar, Selim Demir, Cafer Kırkıt, Enes Atlı, Muhammed Ertuğrul, Yusuf Eken)
Setler: 17-25, 25-21, 25-15, 25-19
Süre: 125 dakika (27,38, 28, 32)

Voleybol AXA Efeler Ligi'nin 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor sahasında Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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