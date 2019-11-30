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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: İnegölHakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türkerİnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oguzhan Doğruluk (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Efe Er, Turgay Doğan, Ali Berke Sağır, Yunus Emre Tayaz)Halkbank: Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram,...

30.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:14Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: İnegöl
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker
İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oguzhan Doğruluk (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Er, Turgay Doğan, Ali Berke Sağır, Yunus Emre Tayaz)
Halkbank: Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orcun Ergun, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Rıfat Kantarcıoğlu)
Setler : 22-25, 25-19, 28-26, 23-25, 15-11
Süre : 132 dakika (27, 24, 32, 30,19 )
Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 9. haftasında İnegöl Belediyespor, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.

Sigorta, EFE, Spor

Kaynak: AA

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