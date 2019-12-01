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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun Hakemler: Sadettin Deneri, Mahmut Karaca Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali İçmeyiz, Batı Kayhan, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy) Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Melih Sıratça,...

01.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:54Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Sorgun

Hakemler: Sadettin Deneri, Mahmut Karaca

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali İçmeyiz, Batı Kayhan, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy)

HDI : Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Antonov, Venno, Van Berkel, Doğukan Ulu (Burak Mert, Burutay Subaşı)

Setler: 23-25,14-25, 21-25

Süre: 83 dakika (32, 22, 29)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.

Sorgun Belediyespor, Galatasaray, Sigorta, Sorgun, Spor

Kaynak: AA

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