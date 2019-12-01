Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun
Hakemler: Sadettin Deneri, Mahmut Karaca
Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Rosales, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilan, Mehmet Almaz (Ramazan Serkan Kılıç, Ali İçmeyiz, Batı Kayhan, Demirhan Durul, Çağlar Aksoy) Galatasaray
HDI Sigorta
: Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Antonov, Venno, Van Berkel, Doğukan Ulu (Burak Mert, Burutay Subaşı)
Setler: 23-25,14-25, 21-25
Süre: 83 dakika (32, 22, 29)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.