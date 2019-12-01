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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Erhan AlparslanSpor Toto: Nicolas, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Deniz Yılmaz, Leonardo, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi (Deniz İvgen, Hasan Hüseyin Mermer, Murat Tokgöz, Fatih Eren Uğur, Kadir Cin)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Morteza,...

01.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:10Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Erhan Alparslan
Toto: Nicolas, Sercan Yüksel Bıdak, Ali Deniz Yılmaz, Leonardo, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi (Deniz İvgen, Hasan Hüseyin Mermer, Murat Tokgöz, Fatih Eren Uğur, Kadir Cin)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Morteza, Uğur Kılınç, Hüseyin Koç, Melo, Furkan Dur (Metin Durmuş, Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Leonel, İbrahim Ersin Başaran, Cansın Hacıbekiroğlu)
Setler: 28-26, 29-31, 22-25, 25-18, 15-13
Süre: 150 dakika (34, 43, 29, 26, 18)
Voleybolda, AXA Efeler Ligi'nde Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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