Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AXA Sigorta
Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Voleybol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
18.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)
Yarın:
19.00 Ziraat Bankası- Spor
Toto (TVF Başkent)
8 Aralık Pazar:
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Arhavi Voleybol (Burhan Felek)
18.30 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
19.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)
9 Aralık Pazartesi:
19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor (Cengiz Göllü)