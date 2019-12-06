Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Tokat Belediye Plevne: Ahmet Arslan, Gökhan Çatal, Julius, Bedirhan Bülbül, Chernokozhev, Mert Tetik (Alperay Demirciler, Semih Çelik, Mehmet Hacıoğlu, Berkant Hızarcı, Anıl Durgut)
İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oguzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Ali Berke Sağır, Efe Er, Berkan Bozan)
Setler: 24-26, 21-25, 22-25
Süre: 92 dakika (32, 31, 29)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta maçında İnegöl Belediyespor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.