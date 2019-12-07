Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar
Ziraat Bankası: Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen, Koray Şahin, Silva (Ümit Demir, Berkay Bayraktar, Selim Demir, Muhammed Ertuğrul) Spor
Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Ferreira, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Fatih Eren Uğur)
Setler: 19-25, 30-32, 25-18, 25-22, 13-15
Süre: 151 dakika (28, 40, 32, 30, 21)
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Efeler Ligi'nin 10. haftasında Spor Toto, Ziraat Bankası'nı 3-2 mağlup etti.