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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin YenerGalatasaray HDI Sigorta: Venno, Melih Sıratca, Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu (Burak Mert, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu, Abdulsamet Yalçın, Özkan...

08.12.2019 20:38 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:38Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener
Galatasaray HDI : Venno, Melih Sıratca, Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu (Burak Mert, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu, Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Cansın Ogbai)
Setler: 25-21, 31-29, 25-22
Süre: 99 dakika (26, 41, 32)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yasin Aydın, Burak Mert, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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