Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener
Galatasaray HDI Sigorta
: Venno, Melih Sıratca, Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu (Burak Mert, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu, Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Cansın Ogbai)
Setler: 25-21, 31-29, 25-22
Süre: 99 dakika (26, 41, 32)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.