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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Ramazan Demiröz, Yasin OkumuşBursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Ersin Başaran, Hüseyin Koç, Alisson, Cansın Hacıbekiroğlu (Metin Durmuş, Marshall, Esat Dalgıç, Furkan Dur, Altay Demirci)Sorgun Belediyespor: Rahmi Çağlar...

09.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:32Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ramazan Demiröz, Yasin Okumuş
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Ersin Başaran, Hüseyin Koç, Alisson, Cansın Hacıbekiroğlu (Metin Durmuş, Marshall, Esat Dalgıç, Furkan Dur, Altay Demirci)
Sorgun Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Mehmet Almaz, Rosales, Alfonso, Halil İbrahim Kurt (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Alp Çayır, Ali Samet İçmeğiz, Yusuf Erdem, Batı Kayhan, Aslan Ekşi)
Setler: 35-33, 25-23, 25-19
Süre: 104 dakika (45-32-27)

Voleybol AXA Efeler Ligi'nin 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.

Sorgun Belediyespor, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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