Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybolda AXA Sigorta
Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısı 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Efeler Ligi'nde haftanın maç program şöyle:
15 Aralık
Pazar:
15.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
15.00 Arkas Spor-Spor Toto (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
16.00 İnegöl Belediyespor- Fenerbahçe HDI Sigorta (İnegöl)
17.00 Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta (Arhavi)
19.00 Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankası (Sorgun)
16 Aralık Pazartesi:
19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)