Haberler » Spor » Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısı 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

13.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:38Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybolda AXA Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısı 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Efeler Ligi'nde haftanın maç program şöyle:
15 Pazar:
15.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
15.00 Arkas Spor-Spor Toto (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
16.00 İnegöl Belediyespor- Fenerbahçe HDI Sigorta (İnegöl)
17.00 Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta (Arhavi)
19.00 Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankası (Sorgun)
16 Aralık Pazartesi:
19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)

voleybol, Sigorta, Aralık, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:28 Teknik Direktör Şengün: "Takıma en az 3 takviye şart" - Spor
13:27 Hilmi Öksüz'den TFF'nin talimat değişikliğine sert tepki - Spor
13:27 Mesut Özil'in ismi takıma verildi! - Spor
13:22 Endonezya'nın dövüş sanatı Pencak Silat UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne eklendi - Spor
13:19 Isparta 32 Spor'da hedef galibiyet - Spor
11:57 Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı - Spor
11:28 G.Saray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den rahatsızlar - Spor
10:51 Avrupa Başakşehir'i konuşuyor! "Kapanış maçında tiyatro" - Spor
09:30 Avcı'dan farklı yenilgi sonrası çarpıcı itiraf: Teklifler var - Spor
08:43 Okan Buruk: G.Saray ile UEFA'ya da son dakikada gittik - Spor
13.12.2019 13:42:35