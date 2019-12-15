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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bektaş, Ayşim ErginayHalkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün)Tokat Belediye Plevne: Ahmet Arslan, Chernokozhev, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius...

15.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:18Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, Ayşim Erginay
Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün)
Tokat Belediye Plevne: Ahmet Arslan, Chernokozhev, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius (Alperay Demirciler, Semih Çelik, Mehmet Hacıoğlu, Berkant Hızarcı, Halil Dolaşık, Atakan Topal, Cansın Çınar)
Setler: 25-21, 25-19, 25-17
Süre: 75 dakika (29, 24, 22)
Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Volkan Döne, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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