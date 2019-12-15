Salon: İnegöl
Hakemler : Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker
İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Yunus Emre Tayaz, Mert Nevzat Güneş, Ali Berke Sağır, Efe Er, Berkan Bozan) Fenerbahçe
HDI Sigorta
: Ferhat Akdeniz, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Oğulcan Yatkın, Hasan Sıkar, Oğuzhan Karasu)
Setler: 15-25, 26-24, 14-25, 25-20, 13-15
Süre: 138 dakika (24,37,29,28,20)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-2 yendi.