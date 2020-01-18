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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: ArhaviHakemler: Tuncay Kandemir, Sema KayıkçıArhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Berk Özbek, Görkem Sertel, Fatih Cihan, Erkan Hamdi, Alper Özdemir (Salih Özdemir, Umut Şahin)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Marshall, Furkan Dur...

18.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:38Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Arhavi
Hakemler: Tuncay Kandemir, Sema Kayıkçı
Arhavi : Murat Yenipazar, Berk Özbek, Görkem Sertel, Fatih Cihan, Erkan Hamdi, Alper Özdemir (Salih Özdemir, Umut Şahin)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Marshall, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Boğaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Sharifi, Hüseyin Şahin)

Setler: 22-25, 14-25, 25-27
Süre: 92 dakika (27, 26, 39)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Salih Özdemir, Umut Şahin, voleybol, Spor

Kaynak: AA

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