Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı, Caner Çiçekoğlu, Uğur Güneş, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Cansın Ogbai Enaboifo)
Ziraat Bankası: Escobar, Poglajen, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo, Muhammet Ertuğrul (Berkay Bayraktar, Ümit Demir, Koray Şahin)
Setler: 14-25, 20-25, 25-22, 25-23, 15-12
Süre: 144 dakika (28, 29, 33, 32, 22)
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Efeler Ligi 12. hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Ziraat Bankası'nı 3-2 yendi.