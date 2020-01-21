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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, İlknur ÇakarZiraat Bankası: Poglajen, Silva, Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken, Selim Demir, Cafer Kırkıt, Ahmet Samet Baltacı)Arhavi Voleybol: Görkem Sertel, Murat Yenipazar, Berk Özbek,...

21.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:50Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
Ziraat Bankası: Poglajen, Silva, Muhammed Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken, Selim Demir, Cafer Kırkıt, Ahmet Samet Baltacı)
: Görkem Sertel, Murat Yenipazar, Berk Özbek, Alper Özdemir, Fatih Cihan, Hamdi Erkan (Salih Özdemir, Umut Şahin)
Setler: 25-19, 25-20, 25-21
Süre: 80 dakika (26, 29, 25)

Voleybol AXA Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, konuk ettiği Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

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Kaynak: AA

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