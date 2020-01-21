Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal
Galatasaray HDI Sigorta
: Melih Sıratca, Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Burak Mert, Yasin Aydın)
Halkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Samet Güneş, Seganov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Abdullah Çam)
Setler: 20-25, 22-25, 25-19, 26-24,15-12
Süre: 140 dakika (29, 30, 29, 35, 17)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Halkbank'ı 3-2 yendi.