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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Bilal ÇağlarHalkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Faik Samed Güneş, Seganov (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, Alisson,...

24.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:24Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Başkent
Hakemler: Ozan Çağı , Bilal Çağlar
Halkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Faik Samed Güneş, Seganov (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, Alisson, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Uğur Kılınç, Marshall, Esat Dalgıç, Hüseyin Şahin)
Setler: 25-18, 21-25, 25-23, 25-22
Süre: 116 dakika (27, 29, 30, 30)
Voleybolda AXA Efeler Ligi'nde 14. haftanın açılış maçında Halkbank, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Volkan Döne, Sarıkaya, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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