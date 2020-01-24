Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya
, Bilal Çağlar
Halkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Faik Samed Güneş, Seganov (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, Alisson, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Uğur Kılınç, Marshall, Esat Dalgıç, Hüseyin Şahin)
Setler: 25-18, 21-25, 25-23, 25-22
Süre: 116 dakika (27, 29, 30, 30)
Voleybolda AXA Sigorta
Efeler Ligi'nde 14. haftanın açılış maçında Halkbank, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.