Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut
Fenerbahçe HDI Sigorta
: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Hasan Sıkar, Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın)
Arkas Spor
: Mustafa Koç, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Caner Ergül, Muhammet Kaya)
Setler: 23-25, 27-25, 29-31, 25-22, 15-11
Süre: 147 dakika (29, 33, 38, 31, 16)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor'u 3-2 yendi.
Ligde 13. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. Arkas Spor ise 5. kez yenildi.