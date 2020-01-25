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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Metin KorkutFenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Hasan Sıkar, Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın)Arkas Spor: Mustafa Koç, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz,...

25.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:22Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut
Fenerbahçe HDI : Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Hasan Sıkar, Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın)
Arkas : Mustafa Koç, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Caner Ergül, Muhammet Kaya)
Setler: 23-25, 27-25, 29-31, 25-22, 15-11
Süre: 147 dakika (29, 33, 38, 31, 16)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor'u 3-2 yendi.
Ligde 13. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. Arkas Spor ise 5. kez yenildi.

Ahmet Karataş, Arkas Spor, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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