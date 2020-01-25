Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Erol Akbulut, Caner Çıldır
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Enaboifo, Berkan Eryüz)
Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, İbrahim Kurt (Serkan Kılıç, Demirhan Durul, Görkem Sertel, Batı Kayhan, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem)
Setler: 21-25, 25-16, 25-20, 29-27
Süre: 122 dakika (31, 27, 29, 35)
Voleybolda AXA Sigorta
Efeler Ligi'nin 14. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.