Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel
Hakemler: İbrahim Ünal, Ahmet Oğuzhan Ünal
Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Bedirhan Bülbül, Cansın Çınar, Julius (Halil Dolaşık, Semih Çelik, Mehmet Hacıoğlu, Anıl Durgut, Berkant Hızarcı) Galatasaray
HDI Sigorta
: Melih Sıratça, Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Vahit Emre Savaş, Muzaffer Yönet, Burutay Subaşı, Selim Kalaycı, Onurcan Çakır)
Setler: 25-27, 13-25, 22-25
Süre: 92 dakika (33, 29, 30)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.