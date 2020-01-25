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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: İnegöl Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Yunus Emre Tayaz, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Burakhan Tosun, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Bertuğ Öndeş, Berkan Bozan) Ziraat Bankası: Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen,...

25.01.2020 21:14 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:14Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: İnegöl

Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener

İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Yunus Emre Tayaz, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Burakhan Tosun, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Bertuğ Öndeş, Berkan Bozan)

Ziraat Bankası: Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen, Koray Şahin, Silva, Halil İbrahim Yücel (Berkay Bayraktar, Ümit Demir, Selim Demir, Muhammed Ertuğrul)
Setler: 26-24,19-25,15-25,14-25

Süre: 107 dakika (30, 28, 24, 25)
Voleybol AXA Efeler Ligi'nin 14. haftasında Ziraat Bankası, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.

İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankası, Sigorta, İnegöl, Spor

Kaynak: AA

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