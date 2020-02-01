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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Ali SarıkuzuSpor Toto: Bruno, Lincoln, Yüksel Sercan Bıdak, Kemal Kayhan, Arslan Eksi, Ferreira, (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)İnegöl Belediyespor: Gustavsson, Uriarte, Oğuzhan Doğruluk, Burakhan Tosun, Vefa Yılmaz, Yunus Emre Tayaz, (Berkan Bozan,...

01.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:34Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
Toto: Bruno, Lincoln, Yüksel Sercan Bıdak, Kemal Kayhan, Arslan Eksi, Ferreira, (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)
İnegöl Belediyespor: Gustavsson, Uriarte, Oğuzhan Doğruluk, Burakhan Tosun, Vefa Yılmaz, Yunus Emre Tayaz, (Berkan Bozan, Bertuğ Öndeş, Can Ayvazoğlu, Efe Er, Nevzat Mert Güneş, Ahmet Emre Çetinkaya, Cüneyt Dağcı)
Setler: 25-18, 25-16, 25-23
Süre: 75 dakika (23, 23, 29)
Voleybol AXA Efeler Ligi 15. hafta mücadelesinde Spor Toto, konuk ettiği İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, İnegöl Belediyespor, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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