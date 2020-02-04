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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali YücelHakemler: Tuncay Kandemir, Halid CeritTokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Julius, Berkant Hızarcı (Mert Tetik, Halil Dolaşık, Semih Çelik, Atakan Topal, Cansın Hacıbekiroğlu )Ziraat Bankası: Cafer Kırkıt, Silva, Poglajen, Emin...

04.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:12Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Tuncay Kandemir, Halid Cerit
Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Cansın Çınar, Julius, Berkant Hızarcı (Mert Tetik, Halil Dolaşık, Semih Çelik, Atakan Topal, Cansın Hacıbekiroğlu )
Ziraat Bankası: Cafer Kırkıt, Silva, Poglajen, Emin Gök, Hierrezuelo, Koray Şahin (Halil İbrahim Yücel, Berkay Bayraktar, Enes Atlı, Muhammed Ertuğrul, Selim Demir)
Setler: 18-25, 15-25, 27-25, 25-19, 15-13
Süre: 149 dakika (28, 27, 37, 34, 23 )
Voleybol AXA Efeler Ligi'nin 16. haftasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Ziraat Bankası'nı 3-2 mağlup etti.

Mehmet Hacıoğlu, Ziraat Bankası, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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