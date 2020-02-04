Salon: İnegöl
Hakemler: Yavuz Akdemir, Salim Bektaş
İnegöl Belediyespor: Osmany, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz, Vefa Yılmaz (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı)
Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, Halil İbrahim Kurt (Ramazan Kılıç, Onur Altınkaya, Yusuf Erdem, Görkem Sertel, Rahmi Çağlar Aksoy, Fırat Kantarcıoğlu)
Setler: 16-25, 22-25, 25-23, 20-25
Süreler: 120 dakika (24, 33, 32, 31)
Voleybol AXA Sigorta
Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Sorgun Belediyespor, deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-1 yendi.