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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin DeneriBursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Başaran, Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Zambak)Galatasaray HDI Sigorta: Lucas, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Oliver, Oleg...

08.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:30Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin Deneri
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Başaran, Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Zambak)
HDI : Lucas, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Oliver, Oleg (Burak Mert, Onurcan Çakır, Yasin Aydın, Vahit Emre Savaş, Melih Sıratça)
Setler: 25-21, 25-21, 25-22
Süre: 95 dakika (33, 31, 31)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Bora Füzesi, Galatasaray, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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