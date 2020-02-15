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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Zeki Bocutcu, Yasin OkumuşBursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Başaran, Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Zambak, Altay Demirci, Berk Dilmenler, Uğur Kılınç) Arkas Spor: Blankenau, Burak Baturalp Güngör,...

15.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:48Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Zeki Bocutcu, Yasin Okumuş
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Başaran, Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Zambak, Altay Demirci, Berk Dilmenler, Uğur Kılınç)

Arkas Spor: Blankenau, Burak Baturalp Güngör, Mustafa Koç, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Paulo, Caner Ergül)
Setler: 18-25, 17-25, 17-25
Süre: 77 dakika (27, 26, 24)

Voleybol AXA Efeler Ligi'nin 18. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bora Füzesi, Arkas Spor, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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