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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent Hakemler: Zeki Bocutçu, Bilal ÇağlarSpor Toto: Lincoln, Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Fatih Eren Uğur, Ahmet Tümer, Kadir Cin)Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Antonov,...

21.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:54Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Bilal Çağlar
Toto: Lincoln, Bruno, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Fatih Eren Uğur, Ahmet Tümer, Kadir Cin)
HDI : Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Antonov, Van Berkel (Onurcan Çakır, Yasin Aydın)
Setler: 24-26, 18-25, 19-25
Süre: 85 dakika (28, 29, 28)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19. haftanın ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Galatasaray, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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