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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun AlagaşHakemler: İlhami Şenyurt, Akif Altınİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Pekşen (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Berkan Eryüz, Enaboifo, Emre Fırat)Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu,...

24.02.2020 21:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:36Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: İlhami Şenyurt, Akif Altın
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Pekşen (Beytullah Hatipoğlu, Caner Çiçekoğlu, Berkan Eryüz, Enaboifo, Emre )
Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Julius Fırkal (Semih Çelik, Anıl Durgut, Cansın Çınar, Atakan Topal)
Setler: 25-20, 26-24, 18-25, 25-18
Süre: 112 dakika (27, 31, 24, 30)
Voleybolda AXA Efeler Ligi'nin 19. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

Sigorta, Fırat, Tokat, Spor

Kaynak: AA

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