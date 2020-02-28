Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
Halkbank: Stern, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Seganov, Efe Bayram, Faik Samet Güneş (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Bahov, Metin Toy)
İnegöl Belediyespor: Uriarte, Burakhan Tosun, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Can Ayvazoğlu, Efe Er, Bertuğ Öndeş, Yunus Emre Tayaz, Mert Nevzat Güneş, Berkan Bozan)
Setler: 25-23, 25-19, 25-23
Süre: 85 dakika (29, 25, 31)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. hafta açılış maçında Halkbank, konuk ettiği İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.