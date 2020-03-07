Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Ebru Ayata, Tuncay Sevim
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Enaboifo)
Galatasaray HDI Sigorta
: Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Emre Savaş, Venno, Antonov (Onurcan Çakır, Yasin Aydın, Ertuğrul Metin, Van Berkel, Burak Mert)
Setler: 25-22, 26-28, 25-21, 21-25, 15-11
Süre: 141 dakika (27, 34, 29, 32, 19)
AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.